India valitsus tunnistas, et praeguse koroonalainega on seotud sealne topeltmutanttüvi

Selle tüvega B.1.617 proove on võetud mitmes osariigis, kus nakatumisnäitajad on kõrged, vahendab BBC News.

India Riikliku Haiguskontrollikeskuse ametnik Sujeet Singh ütles aga, et seda kokkulangevust pole suudetud veel „täielikult” kindlaks teha.

Eile teatas India taas rekordilisest uute nakatunute arvust ööpäevas, mis on 412 000. Koroonasurmi oli ööpäevas ametlikel andmetel 3980.

India valitsuse tähtsaim teaduslik nõuandja K Vijay Raghavan hoiatas, et ka kolmas laine on vältimatu. Ta tunnistas tervishoiuministeeriumi pressikonverentsil, et eksperdid ei oodanud juhtumite arvu nii „raevukat” kasvu.

„Faas kolm on vältimatu, võttes arvesse viiruse leviku kõrget taset,” ütles Raghavan. „Aga ei ole selge, millisel ajaskaalal see faas kolm ilmneb... Me peame uuteks laineteks valmistuma.”

Praegune teine laine on juba India tervishoiusüsteemile üle jõu käinud. Puudu on voodikohtadest, hapnikust ja isegi surnukehade kremeerimise kohtadest.

Mitmed osariigid on kehtestanud kohalikke karantiine ja liikumiskeelde, aga keskvalitsus ei taha üleriigiliselt midagi lukku panna, kartes mõju majandusele.

Kus topeltmutanttüve leiti?

13 000 uuritud proovist üle 3500 kaheksas osariigis sisaldas murettekitavat tüve.

Tüve B.1.617 leiti mitmes osariigis, kus nakatumine järsult kasvas, sealhulgas Maharashtras, Karnatakas, Lääne-Bengalis, Gujaratis ja Chhattisgarhis.

Üle kuu on India keskvalitsus kinnitanud, et tüvel B.1.617 ei ole praeguse nakatumislainega mingit seost.

Samuti on India ametnikud eitanud, et juhtumite arvu kasv oleks seotud Briti, Lõuna-Aafrika või Brasiilia mutatsiooniga.

Kuigi keskvalitsus ütleb nüüd, et seos on olemas, lisatakse, et see ei ole „täielikult kindlaks tehtud”.