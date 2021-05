Ungari välisminister süüdistas Soomes kõiges rahvusvahelist meediat: te ei saa millestki aru, sest ei oska ungari keelt

„Kes nii väidab? Kas te mõtlete seda, et valitsusele vaenulik meedia ütleb, et Ungaris ei ole meediavabadust. Nad on olemas ja võivad kirjutada ja öelda, mida tahavad. See tähendab, et Ungaris on ajakirjandusvabadus,” ütles Szijjártó.

„Eelmisel aastal räägiti rahvusvahelises meedias Ungari kohta palju valesid. See ei olnud esimene kord, see on tüüpiline. Eelmisel aastal olid valed aga veelgi ohtlikumad, sest olime hädaolukorras,” ütles Szijjártó. „Ma saan aru, et rahvusvahelisele liberaalsele meediale ei meeldi see, mida me poliitiliselt teeme. Me oleme patriootiline, konservatiivne ja kristlik-demokraatlik valitsus. See ei ole rahvusvahelise liberaalse meediaga samal kursil. Valede levitamine oli meile liig.”