G7 leppis kokku Vene ja Hiina desinformatsiooni vastase mehhanismi laiendamises ja tugevdamises

„Välismaised pahatahtlikud osapooled püüavad visalt õõnestada demokraatiaid ning mõned riigid püüavad propageerida oma autoritaarseid valitsemissüsteeme ja geopoliitilisi eesmärke,” öeldakse pärast kohtumist avaldatud dokumendis. „G7 on pühendunud koostööle, et olla ülemaailmselt juhtrollis ja tegutseda, et paljastada ja heidutada neid osapooli ning kaitsta demokraatiat.”

Venemaa eitab teiste riikide asjadesse sekkumist väljaspool oma piire ja väidab, et Läänt on haaranud Venemaa-vastane hüsteeria. Hiina sõnul on Lääs türann ning selle juhtidel on postimperialistlik mõtteviis, mis paneb neid tundma, et nad võivad tegutseda ülemaailmse politseinikuna.