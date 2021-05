Tervisameti juht Lanno: nakatumise valukoht on liikunud Põhja-Eestist lõuna poole

Ta selgitas, et nakatumise tase Eestis on ebaühtlane, kuid et inimesi tuleb kohelda võrdselt, siis ei saa piiranguid regioonide kaupa leevendada, vahendab ERRi portaal.

"Kui me vaatame nakatumise üldist trendi Eestis, siis see on küllalt ebaühtlane. Ja täna on valupunkt Kesk-Eestist allapoole Lõuna-Eesti suunas liikunud. Pahatihti tekib küsimus, et kui nakatumine on madal, siis miks selles kohas ei võiks teha midagi juba rohkem lahti või rohkem võimalusi pakkuda. Aga kui me tahame selles räsitud, niigi suhtelises ebavõrdses olustikus inimesi ja lapsi võrdselt kohelda, siis peaks neid otsuseid tegema üle Eesti ikkagi ühtlaselt," rääkis ta.

Lanno märkis ka, et laste koolis käimine ja muud tegevused, kus inimesed suurtesse gruppidesse kogunevad, on teistes riikides näidanud, et sealt on nakkus uuesti märkimisväärselt levima hakanud.

Seda, kas pärast koolivaheaega kardetud nakatumiste arvu hüpe jäi ära, Lanno veel kindlalt öelda ei julgenud. Tema sõnul peaks tegelikku tulemust nägema 15. mai paiku.

"Hetkel on tunnetus, et kui lapsed hakkasid ka enne kooli minemist tihedamalt läbi käima, siis oleks võinud juba natukene mõju avaldada. Ja kui vaadata, et tegelik tõus on täna kahes väga kriitilises maakonnas - Pärnu- ja Tartumaa - juba tulnud nakkuskordajaga üle 1, siis ei ole väga kaugel, et kõik teised võivad sinna järgi tulla," ütles terviseameti juht ERRile.