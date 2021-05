CNN: maailm on saatnud Indiale miljonite eest koroonaabi, aga see ei kipu vajalikul kiirusel abivajajateni jõudma

Laupäeval suri selles haiglas pärast hapniku lõppemist 12 patsienti. Gupta sõnul veetis haigla personal kogu päeva rääkides võimudele, et neil on alles vaid mõne tunni hapnikuvaru. Lõpuks tuli neli toetuda patsientide perede muretsetud hapnikule.

„Patsiendid surevad meie ees,” ütles Gupta. „Mul on kahju, et ma ei saa teid päästa.”

Üks India meedia väljatoodud jaotusprobleem on see, et valitsusel ei olnud reegleid paigas enne abi saabumist, ja kõik juhised jaotamise ja koordineerimise kohta tuli nö põlve otsas välja mõelda.

Isegi pärast juhiste väljaandmist on jaotusprotsess keeruline ja selles on ruumi edasistele viivitustele.

Kui toll on saadetised heaks kiitnud, antakse need üle ministeeriumi ja valitsuse omanduses olevale tervishoiutoodete tootjale nimega HLL Lifecare, mis tegeleb abi transportimisega lõppsihtpunkti.

See on aga tohutu logistikaoperatsioon, sest välismaalt tuleb abi erineval arvul, erineva sisuga ja erinevatel aegadel, teatas tervishoiuministeerium. Tegelikult saadetud abi ei pruugi ministeeriumi teatel alati kaasas oleva nimekirjaga kokku sobida.

India on tohutu maa, seal elab 1,3 miljardit inimest ja enamus välisabist saadetakse New Delhisse, mis tähendab, et see tuleb sealt kaugetesse osariikidesse laiali saata. Appi on võetud sõjavägi ja abi viib laiali õhuvägi.