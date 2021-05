TÜ kliinikumi kriisijuht: intensiivravis pole leevenemist toimunud

Eilse päeva seisuga vajas isoleerimist kolmteist inimest. Intensiivravil oli vee seitse pikalt koroonaviirust põdenud patsienti. See tähendab, et kokku on kliinikumi intensiivravikohtadest kaks kolmandikku ainult COVID-19 haigete päralt. "See on väga suur arv," ütles Starkopf. Arsti sõnul on koroonahaigete profiil kliinikumis muutunud nooremaks: "Mida rohkem eakaid saab vaktsineeritud, seda nooremaks lähevad haiged."