Läti ravimiameti direktor viidi saada olnud vaktsiinidoosidest loobumise pärast madalamale ametikohale

Distsiplinaarjuurdlus Henkuzensi vastu algatati 8. aprillil pärast vaktsiinihanke teist teenistuslikku kontrolli. Uuriti enne 8. jaanuari toimunud hankeid. Distsiplinaarkomisjon leidis, et Henkuzens andis 22. detsembril valitsuse istungil ebatäpset informatsiooni Lätile kättesaadavate Pfizeri/ BioNTechi vaktsiini dooside kohta. Seetõttu ostis Läti vaid 100 000 täiendavat doosi võimaliku 420 707 asemel.

Komisjon leidis, et Henkuzens on kaotanud usalduse ega saa enam ametisse jääda. Võttes aga arvesse pehmendavaid asjaolusid ja hinnanguid tema tööle peeti tema vallandamist ebaproportsionaalseks karistuseks. Seetõttu viiakse Henkuzens üle madalamale ametikohale ja temast saab tervishoiuinspektsiooni juhi asetäitja.

Läti endine tervishoiuminister Ilze Viņķele on öelnud, et just Henkuzens tellis mullu detsembris vähem Pfizeri/BioNTechi vaktsiini ja ei informeerinud sellest poliitikuid.