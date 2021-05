VIDEO ja BLOGI | Tanel Kiik: vaktsineerimispassi kasutamine Eestis ei ole mõistlik enne, kui kõik on saanud võimaluse end kaitsepookida

Tanel Kiik rääkis, et alla 50-aastastele avaneb võimalus end lasta vaktsineerida mai teises pooles ja suvekuudel pannakse rõhku teistele doosidele: nii on parem minna vastu sügisesele lainele. Et aga kogu lubatud vaktsiinitarne ei saabu korraga ja ka tehniline võimekus seab piirid, ei saa kõik 18-49-aastased kohe 17. mail endale aega broneerida, ütles ta. Kuidas täpsemalt vanusepiiri langetamine käib, ei osanud Kiik veel öelda, kuid lubas sellest teada anda uue nädala alguses.

Delfi juhtis ministri tähelepanu sellele, et riigikontrolör Janar Holm heitis ette, et vaktsiinide laoseis on liiga suur. Kiik vastas, et nõustub kriitikaga ja on andnud korralduse, et osa neist doosideks võiks saata vakstineerijatele esimeste süstide tegemiseks.

Kas Eesti võiks hakata vakstineerimispassi kasutama ka riigis endas? Kiik ütles, seda teemat on valitsuses põgusalt arutatud, kuid otsuste tegemisteks vajab see eraldi aega. Ta lisas, et seni, kuni pole avatud vaktsineerimise võimalust kõigile soovijatele, ei ole õiglane sellist erisust teha. Kui aga võimaluse on saanud laiem elanikkond, peaks tegema sel teemal konkreetsed kokkulepped, lisas ta.

Mari-Anne Härma rääkis, et Eestis on avastatud üks India tüve juhtum, kuid pole alust arvata, et see inimene seda edasi levitab, sest tüvi avastati temalt siis, kui oli juba haiguse läbi põdenud ega polnud seega enam nakkusohtlik.

Härma sõnul on Eestis eilse seisuga kokku 59 LAV-tüve juhtu, millest pooled on sissetoodud ja pooled kohapeal levinud. Ta lisas, et Eestis on praegu piiratud LAV-tüve levik.

Härma toonitas, et ka väliüritustel tuleb hoida distantsi ja läheneva 9. maiga seoses tuleks mõelda sellele, et lilli võiks ausammaste juurde viia ajal, mil seal on vähem inimesi.

Härma avaldas lootust, et mais jõuame kollasesse faasi ja ööpäevased nakatumisnäidud 200-300 ringis.