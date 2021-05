ERISAADE | PPA ja päästeameti rahakoti kallale: kust annab kokku hoida? Kristian Jaani räägib kärpeplaanist

Riigieelarve strateegias (RES) seadis valitsus sihiks hoida kokku 61 miljonit eurot. Kärpekirves langeb kõigi ministrite haldusalade peale. Kristian Jaani toonitab intervjuu jooksul korduvalt, et tegu on esialgse plaaniga, sügisel vaadatakse kõik üle ja vara öelda, mis saab kirja tuleva aasta riigieelarve eelnõusse.

Minnes aga siseministeeriumi ja selle asutuste juurde – hetkel oleks kärpesumma paari aasta peale üle 11 miljoni euro, sellest 6,1 miljonit eurot langeks PPA õlule.

"Saab olema keeruline, ent samas kokkuhoiuotsimisi viiakse tegelikult haldusalas läbi igapäevaselt. Optimeerimise arvelt," arutleb ta.

Veebruaris rõhus Jaani EPLile antud intervjuus, et tema esmane prioriteet on eesliinitöötajate väärtustamine, seda ka RESis. Jaani sõnutsi taotles tema, et siseturvalisuses oleks 2025. aastaks miinimumpalk 1,2 Eesti keskmist. Nelja aasta pärast teeks see politseinikule ja päästjale pisut üle 2000 euro kuus. Hetkel jäädi suurest eesmärgist kaugele. "Aga eesmärk pole ära kadunud või peidetud, võitlen edasi," lausub ta.

Abikäeks tehnoloogia

Jaani töötas aastaid ise PPAs. Kuidas seal kokku hoida annaks? "Asutuste juhid on esialgsed ülesanded saanud, omavahel hakkame arutama, et kokkuhoidu leida. Kindlasti pole see lihtne." Ta toob välja, et nii PPA kui ka päästeameti puhul oleks ehk võimalik koormust vähendada. "Toon lihtsa näite: varalise kahjuga avariid. Käivad diskussioonid, et kõikidele avariipaikadele ei pea politseinikud kohale minema," viitab ta nn plekimõlkimistele. Ta toob ka välja, et tehnoloogia kasutuselevõtt piiripunktis aitab vähendada inimtööjõu vajadust. Lisaks saab ka dokumentide töötlemist veel enam e-kanalite vahendusel korraldada. "Investeeringud, majanduskulud, personalikulud," ütleb ta säästuvõimaluste kohta. Samas rõhutab ta, et personali aspekt peaks olema viimane variant ning vähemasti hetkel ei saa liikluses toimuvat vaadates näiteks ka kuidagi liikluspolitseinike arvelt kokku tõmmata.