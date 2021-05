Vene televisioonis esines „kodumaas ülimalt pettunud tšehh”, kes osutus Vene propagandasüsteemi tooteks

„Käib üks hüsteeritsemine, venelased tulevad, kõik on halb, meiega on lõpp,” ütles Flajšhans saates, vahendab Raadio Vabadus.

Tšehhi Raadio Moskva korrespondent Ivana Milenkovičová selgitas välja, et vähemalt 2019. aastal oli Flajšhans Vene riikliku propagandaagentuuri Rossija Segodnja (samasse struktuuri kuuluvad ka RIA Novosti ja RT ) korrespondent.

1/3 Ruská státní TV Rossija dnes odvysílala skoro půlhodinový materiál o krizi s Českem. Kriticky vůči ČR tam mj. vystupuje jistý Miloš Flajšhans (sám se představil jako Милош Флайшганс, byť v popisku je poté Фрайгис). TV ho uvádí jako “obyčejného” Čecha žijícího 6 let v Rusku. pic.twitter.com/jLSHGVGGfa

Slovakkia veebileht ExtraPlus mainib Flajšhansi Rossija Segodnja korrespondendina 2021. aasta märtsis. Vene ajakirja Idei i Novatsii veebilehel nimetatakse Flajšhansi „Venemaal töötavaks tšehhi ajakirjanikuks” ja artikli „Informatsioonijulgeoleku saavutused riigi kui keerulise sotsiaalsüsteemi tasemel” autoriks. Artiklis kinnitab Flajšhans, et „peamine tegur, mis tagab informatsioonijulgeoleku, on riikliku ideoloogia olemasolu”.

„Igaüks, kes kartis uut koroonaviirust, oli haige. Mitte füüsiliselt, vaid psüühiliselt. Ja ma pidin tervenema koroonaviirusest – oma hirmust... Meedia tapab koroonaviiruse ajal. Massiliselt. Ta võtab meilt ära jõu haigusest jagu saada, kui see tõesti tuleb. Me sureme varem, kui sureme tegelikkuses, nagu ütles Ramzan Kadõrov,” rääkis „tšehhi expat”, kes kinnitas Rossija 24 saates, et pärast praeguse diplomaatilise konflikti algust „hakkas mängima meedia rolli” ja selgitama toimuvat oma tšehhi tuttavatele.