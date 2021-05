Tanel Kiik: Üllar Lanno on teinud väga head tööd, terviseameti juhti vahetada plaanis pole

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on kahtlemata alati mõistlikum jõuda kokkulepeteni kohtuväliselt. „Kuid alati pole see elus kahjuks võimalik,” märkis ta. „Eks see sõltub mõne osapoole tahtest.”

Küsimusele, kuidas Kiik Lanno tööga rahul on, vastas ta: „Täpselt nagu ta eelkäija Merike Jürilo on Lannogi väga palju pingutanud ja panustanud Covid-19 kriisi juhtimisele. Ma arvan, et nii Üllar lanno kui Mari-Anne Härma ja terviseamet tervikuna on teinud läbi kogu kriisi head tööd väga kõrge koormuse all.”

Kiik kinnitas, et terviseameti juhti vahetada plaanis ei ole.

Mis juhtus?

Jaanuari lõpus tegi terviseamet endiste kommunikatsioonitöötajate Eike Kingsepa ja Simmo Saare kohta kuriteoteate, sest leidis, et nad on omastanud riigi vara. Kuid nii ringkonna- kui riigiprokuratuur otsustasid kriminaalmenetlust mitte alustada.

Siis pöörduti Tallinna ringkonnakohtesse, kes aga otsustas üle-eelmisel nädalal, et Saare ja Kingsepa käitumises puudub kuriteo koosseis ning nende suhtes ei alustata kriminaalasja. Lanno süüdistas Saart ja Kingseppa terviseameti sülearvutite, mobiiltelefonide ja uksekaartide omastamises. Kingsepale heitis ta ette ka küberkuritegude sooritamist, mis seisnenud e-kirjade postkasti sisu kopeerimises.

Kohus otsustas, et Lanno juttu ei saa võtta tõsiselt. Terviseameti ­sülearvutid on tõepoolest Saare ja Kingsepa käes, aga nad on nõus need tagastama. Endised pressitöötajad soovivad lihtsalt salvestada isiklikud failid pädeva ametniku järelevalve all enda tarbeks ümber. Lanno on sellest keeldunud.

Lõpuks andsid Saar ja Kingsepp järele ning otsustasid tööarvutites olevatest isiklikest failidest loobuda ja tagastada terviseametile arvutid. Õhtuleht kirjutas, et Saare ja Kingsepa õigusvaidlustega seoses on terviseametile esitatud arveid kokku 16 872,50 euro eest, millele lisandub käibemaks. See teeb kokku üle 20 200 euro.