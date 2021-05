Donald Trump käivitas oma „isikliku Twitteri”

Trumpi vanemnõunik Jason Miller teatas Twitteris, et see postituste kogu ei ole veel sotsiaalmeediaplatvorm, mida Trump kavatseb käivitada, vahendab Reuters.

Platvorm, millest esimesena teatas Fox News, kannab nime From the Desk of Donald J. Trump (Donald J. Trumpi kirjutuslaualt) ning sisaldab Trumpi postitusi, mida saab jagada ja meeldivaks märkida. Asjaga kursis olev allikas ütles, et selle valmistas Trumpi endise kampaaniamänedžeri Brad Parscale’i digitaalteenuste ettevõte Campaign Nucleus.