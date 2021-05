GRAAFIK | Ööpäevaga kinnitati 430 koroonapositiivset testi

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 275 221 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6709 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 123.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.