USA plaanid: 70% täiskasvanutest vaktsineeritud 4. juuliks, peagi algab teismeliste vaktsineerimine, Pfizer taotleb luba 2-11-aastastele septembris

Bideni uus eesmärk tähendab 160 miljoni täiskasvanu täielikku vaktsineerimist 4. juuliks, vahendab BBC News.

Eesmärk on täiesti saavutatav, võttes arvesse, et 105 miljonit on juba vaktsineeritud ja USA-s vaktsineeritakse ligi miljon täiskasvanut päevas.

Samas on vaktsineerimise kiirus langenud vaid pooleni sellest, mis see oli kolm nädalat tagasi.

Biden ütles, et administratsioon teeb tööd vaktsiinides kahtlejate veenmiseks.

„Kahe kuu pärast tähistagem sõltumatust riigina ja meie sõltumatust sellest viirusest. Me suudame seda teha. Me teeme seda,” ütles Biden eile Valges Majas.

Biden tegi teatavaks ka uue veebilehe vaccines.gov avamise, mida ameeriklased saavad kasutada vaktsineerimiskohtade kergemaks leidmiseks. Palju on kurdetud, et enese kirja panemise protsess on mõnede jaoks liiga keeruline.

On olemas ka telefoninumber, kuhu saab saata oma postiindeksi, mille põhjal saadetakse vastu lähimate vaktsineerimispunktide asukohad.

USA Toidu- ja Ravimiadministratsioon (FDA) kaalub, kas kiita Pfizeri/BioNTechi vaktsiin heaks kasutamiseks lastel alates 12. eluaastast. Praegu on vaktsiin heaks kiidetud kasutamiseks alates 16. eluaastast.

Biden ütles, et ei sekku FDA protsessi, aga teatas, et kui see teade tuleb, ollakse valmis kohe tegutsema.

Kui tuleb heakskiit, muutub vaktsiin kättesaadavaks umbes 17 miljonile 12-15-aastasele teismelisele.

Presidendi peamine meditsiininõunik dr Anthony Fauci on öelnud, et elu normaliseerimiseks tuleb ilmselt vaktsineerida ka lapsed.

Eile avaldatud uuringu järgi on nüüd, kui 75% eakatest on USA-s täielikult vaktsineeritud, nakatumine kasvanud vaktsineerimata laste hulgas.

Ravimifirma Pfizer teatas, et taotleb FDA-lt erakorralist luba oma vaktsiini kasutamiseks 2-11-aastastel lastel septembris.