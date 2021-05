Urmas Reinsalu: Isamaa suurkogu võiks toimuda enne kohalikke valimisi

"Isamaas lähtutakse sellest, et tõde ei ole jumalast antud, tõde selgub vaidluses," ütles Reinsalu. Lisaks arvas ta, et erakonna suurkogu võiks toimuda suvel ehk juba enne kohalike omavalitsuste valimisi.

Aseesimees ütles, et Isamaa näol on tegemist parempoolse, euroopameelse, rahvusliku ja konservatiivse parteiga. Saatejuht Andres Kuusk lisas, et selle kirjelduse vahele peaks mahtuma ka sõna "sõbralik". "Kas me siis ei ole nunnud? Oleme ju väga lahked ja sõbralikud," teatas seevastu Reinsalu.