ERISAADE | Estonia teatri juht lükkab ümber juurdeehituse vastu seatud argumendid: ooperiteatri mere äärde ehitamine ei ole hea mõte

Estonia juht ei pea aga ooperimaja ehitamist merekaldale realistlikuks, arvestades, et teatrihooaeg kestab septembrist jaanipäevani, mil valdavalt ei ole ilmad Eestis üldiselt soojad. Maaten leiab, et kultuurinautleja tahab teatrisse saabuda mugavalt, mitte külma tuult trotsides. Just selline on ilm valdavalt teatrihooajal mere ääres, sõnab Maaten..

Maaten ütleb, et Estonia hoone on sündinud, põlenud, hävinud, seda on taastatud ja nii on selles palju erinevaid mosaiigi komponente. Et Pärnu maantee poolne fassaad on üles ehitatud pärast II maailmasõda, on see Maateni hinnangul ainuvõimalik külg, kuhu võiks juurdeehitust teha.