Jüri Ratas Pfizeri vaktsiini saamisest enne 50-aastaseid: helistati ja pakuti

Aprilli alguses lubas Ida-Tallinna keskhaigla tipp-poliitikuid vaktsineerida Pfizeri koroonavaktsiiniga. Jüri Ratas (KE) kinnitas toona ühismeedias, et läheb vaktsineerima. Kuna siis süstiti teistele kodanikele aga AstraZeneca vaktsiini, sekkus riigikantselei ning ütles, et ka poliitikuid ja tippametnikke peaks just sellega vaktsineerima.

Jüri Ratas muutis siis meelt ning teatas: “Otsustasin, et lähen siis, kui tuleb minu vanusegrupi vaktsineerimine." Jüri Ratas on 42-aastane, praegu vaktsineeritakse aga riskirühmi ning 50-aastaseid ja vanemaid.

AstraZeneca vaktsiiniga on kaitsesüstitud suur osa õpetajatest ning meditsiinitöötajatest. Vaktsiini süstimine on mitmetes riikides ajutiselt peatatud, kuni uuritakse, kui tõsine kõrvaltoime trombirisk on. Nüüd aga on kinnitatud, et vaktsiin on üle 50-aastastele täiesti ohutu.