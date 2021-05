Tšehhi meedia: asepeaminister Hamáček tahtis pakkuda Moskvale skandaali kinnimätsimist Sputnik V ja Putini-Bideni kohtumise vastu Prahas

Beroun, Švejdar ja Šimandl püüdsid väidetavalt veenda Hamáčekki oma kavandatud visiiti Moskvasse tühistama ning väitsid, et selline kauplemine ei ole sellises olukorras võimalik. Kõik kolm on kinnitanud, et osalesid koosolekul, aga ei ole kommenteerinud selle sisu. Šimandl ütles, et läbirääkimised olid Tšehhi huvides nii välispoliitika kui ka riikliku julgeoleku mõttes.