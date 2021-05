Surematu Polgu marss jääb tänavugi koroona tõttu marssimata

Eestis on lubatud massilised koosviibimised kuni 150 inimesele, 10-liikmelistes rühmades. “Selles vormis on võimatu marssi korraldada. Isegi, kui see meil õnnestuks, oleks teistel inimestel võimatu pronkssõdurile läheneda, tekiks ummik," nentis ta. "Ühelt poolt saab üritusi läbi viia, kuid teisalt ei saa selles formaadis midagi teha.”

Korraldajad pidasid nõu sotsiaalministeeriumi ja politseiga. "Me ise saame aru, et selliste piirangute korral on midagi teha ebareaalne. Meie jaoks on peamine asi inimeste tervis. Me ei taha, et haigestumus suureneks. Viirus pole kuhugi kadunud, statistika tõestab seda.”