Fischer ütles, et nakatumisnäitaja R on tänaste andmete põhjal 0,96. Kui nakatumisnäitaja R on üle 1, siis tähendab see, et üks koroonahaige nakatab üle ühe inimese ning viiruse levik hakkab jälle kiiresti kasvama. “Paraku on nakatumisnäitaja kasvanud, vahepeal saime näitaja 0,8 peale. Näitaja võib küll pisut lainetada, aga on näha, et praegu on kasvutrend,” selgitas ta.