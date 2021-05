GRAAFIKUD | Hapu seis: nakatumisnäitaja R on väga napilt alla ühe, lähinädalatel tõuseb üle selle

Fischer ütles, et nakatumisnäitaja R on tänaste andmete põhjal 0,96. Kui nakatumisnäitaja R on üle 1, siis tähendab see, et üks koroonahaige nakatab üle ühe inimese ning viiruse levik hakkab jälle kiiresti kasvama. “Paraku on nakatumisnäitaja kasvanud, vahepeal saime näitaja 0,8 peale. Näitaja võib küll pisut lainetada, aga on näha, et praegu on kasvutrend,” selgitas ta. Kuigi vaktsineerimine aitab nakatumisnäitaja tõusmise vastu, siis piirangute leevendamine jällegi paraku aitab nakkuse levikule kaasa.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna koostatud koroonaviiruse eilses ülevaates seisab aga, et R ehk nakatumiskordaja püsib üle Eesti 0,88 piires. Samas ülevaates aga märgitakse, et Pärnu- ja Tartumaal on R juba üle 1. "Arvestades piirangute leevenemist, inimesti ohutaju langevust ja riskikäitumise suurenemist, on üsna selge, et väga suure tõenäosusega kasvab R üle 1 (kui see nädal veel ei peaks kasvu tooma, siis kõik märgid näitavad, et ülejärgmine nädal peaks selle juba tooma)," kirjutab nakkushaiguste osakond.

Lisaks kasvas möödunud nädalal haigestunute arv eriti palju just koolilaste ning eakate seas.

Tegutsetakse suhtelistest muutustest