VIDEO | Keskerakonna rahvasaadik müksas meelega protestijat. Autohuligaan Kravtšenko ei plaani riigikogust lahkuda

Delfi toimetusele edastatud videost nähtub, kuidas Kravtšenko sõidab hooga protestija suunas, pidurdab enne teda ning annab talle seejärel auto ninaga kerge löögi.

Auto ette jäänud Rüütmanni sõnul pole kahtlustki, et tegu oli tahtlik. "Tahtlik müksamine oli, see on fakt. Alati oleks saanud signaali anda, sest ma olin politseiga vestlemisega hõivatud," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Delfile ütles Kravtšenko, et ei näe põhjust parlamendisaadiku kohalt tagasi astuda. Politsei pole müksajaga veel tema sõnul ühendust võtnud.

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik ütles Delfile, et erakonnas ei ole asja veel asja arutatud, kuid tagasi astumise otsuse peab tema sõnul tegema iga liige ise.

Kravtšenko vabandab ning avaldab juhtunu osas kahetsust

"Eile tööle liikudes müksasin autoga parklas politseinikuga tulises vaidluses olevat meesterahvast. See oli minust mõtlematu," ütles Kravtšenko ühismeedias. "Lubasin riigikogu ees juba pikemat aega toimuvatel aktsioonidel kahjuks enda üle võitu saada ja käitusin lubamatult. Kahetsen tehtut ja vabandan nii kodaniku kui ka oma fraktsiooni ja kõikide kolleegide ees. Avaldasin oma kahetsust ka täna (teisipäeval – toim) inimesele otse. Mul on hea meel, et ka tema on valmis selle õnnetu juhtumi selja taha jätma."

Kravtšenko lisas Delfile, et õnneks midagi tõsist ei juhtunud ning ta on juhtunust ka Rüütmanniga vestelnud.

Daniel Rüütmann, endise nimega Tanel Gabtšenko, ei kiirusta aga juhtumit selja taha jätma. "Sellised olukorrad peavad vahel saama ka ametliku käigu, muidu inimene ei mõistagi, et ta midagi valesti tegi," arutleb ta. Rüütmann nimetas rahvasaadiku käitumist süüdimatuks ning märgib, et Kravtšenko paistis soovivat intsidenti klaarida alles siis, kui mõistis, et teema avalikuks tuleb.

"Kui ta täna surve alla sattus, tegi järsku kannapöörde ja hakkas inimeseks. Eile ei olnud ta kindlasti vabandav. Ma veel mõtlen, minu soov on Kravtšenkoga kohtuda ja juhtum inimlikult lahendada," ütles Rüütmann, kes ei välista juhtumi osas kahjunõude esitamist.