Saksa looduskaitseliit esitas hagi Nord Stream 2 edasiehitamise vastu

Vastuväiteid tõrjudes väitis BSH aprilli alguses muu hulgas, et alles jäänud 16,5-kilomeetrine ehitusjärk kulgeb linnukaitseala äärt mööda ja seetõttu on selle mõju teatud lindudele väike. Lisaks sellele kulgeb gaasitoru osaliselt läbi piirkonna, kus on juba niigi tihe laevaliiklus. BSH esindaja ütles eile, et mõlema keskkonnakaitseorganisatsiooni hagidel on edasilükkav mõju.