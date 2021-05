VIDEO | Méxicos varises rongi all kokku metrooviadukt, hukkus 13 inimest

See metrooliin ehitati, kui México linnapea oli praegune Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard, vahendab Associated Press.

„See, mis täna metrooga juhtus, on kohutav tragöödia. Minu solidaarsus ohvrite ja nende perekondadega,” kirjutas Ebrard Twitteris. „Loomulikult tuleb põhjuseid uurida ja vastutus kindlaks teha. Ma kordan, et olen võimude käsutuses, et aidata, milles iganes on vaja.”