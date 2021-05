India ületas 20 miljoni koroonajuhtumi piiri, valitsuse väitel nakatumine aeglustub

India teatas, et nakatumine on kahanenud alates 30. aprillist, kui registreeriti üle 400 000 juhtumi ööäpäevas. Täna oli see arv 355 832, vahendab BBC News.

Ekspertide sõnul on nii surmade kui ka uute nakatumiste arv ametlikult teatatavast suurem.

Pealinnas Delhis ei näita hapnikukriis leevenemise märke ja inimestel on raskusi ravile pääsemisega.

Eile teatati Delhis 448 inimese surmast ööpäeva jooksul, mis oli taas rekord.

Delhi valitsus teatas, et tahab, et armee võtaks koroonahaiglad ja intensiivraviosakonnad oma juhtimise alla.

Delhi peaminister Arvind Kejriwal on korduvalt öelnud, et linn ei saa föderaalvalitsuselt piisavalt hapnikku.

Föderaalametnikud eitavad aga hapnikupuudust ja väidavad, et probleem on transpordis.

India toodab päevas tuhandeid tonne hapnikku, aga mõnede ekspertide sõnul on probleem investeeringute puudumises jaotusvõrgustikesse.

Delhi haiglad on saatnud SOS-sõnumeid sotsiaalmeediasse, et hapnikku saada. Elanike jaoks on tundide viisi hapnikuballoonide pärast järjekorras seismine muutunud igapäevaelu osaks.

Ametnikelt on nõutud ka seda, et nad leiaksid rohkem kohti surnukehade kremeerimiseks, sest linna surnukuurid ja krematooriumid on koroonasurmade tõttu ülekoormatud.

Vaatamata süngele olukorrale väidavad tervishoiuametnikud, et Delhi on nende osariikide hulgas, kus nakatumine näitab aeglustumise märke.

Valitsuse avaldatud andmete järgi kahaneb juhtumite arv ka kõige hullema olukorraga Maharashtra, Punjabi ja Uttar Pradeshi osariikides.

India tervishoiuministeeriumi sekretär Lav Agarwal ütles aga, et edu on väga esialgne ning seda tuleb kindlustada meetmetega kohalikul ja osariigi tasemal.

Eksperdid on korduvalt öelnud, et vähene testimine ja see, et patsiendid surevad kodus arsti juurde pääsemata, tähendab, et nakatumise ja surmajuhtumite arvud on tegelikult palju suuremad, kui näitavad ametlikud andmed. Ka andmed krematooriumidest viitavad sellele, et ametlik surmade arv võib olla suurelt üle ametlikult registreeritu.

Eriti vähe testimisi toimub enam kui 200 miljoni elanikuga Uttar Pradeshis.