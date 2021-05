Politsei plaanib juba sel aastal hankida Eesti esimese elektrilise patrullauto

"Terve maailm püüdleb rohelisemate lahenduste poole ja ega politsei taha siin olla sabassörkija," ütles PPA logistikabüroo juht Andres Sinimeri ERRile. "Me tahaks ka nendes küsimustes olla riigis esirinnas."

Politsei ei tõtta elektriautodesse suuri investeeringuid tegema enne, kui esimese autoga on kogemus saadud. Sinimeri tõi näiteks, et politseile on tarvis tagada piisav hulk kilomeetreid, mida ühe laadimise järel läbida. Arvestada tuleb ka sellega, et elektrit vajavad nii kiirusemõõtjad kui ka patrullautos olevad arvutid.

"See on vaja meil välja selgitada, et mis see tegelikult tähendab laadimistsüklile ja aku vastupidavusele," rääkis Sinimeri, kelle sõnul on vastust ootavaid küsimusi teisigi.

"Meid spetsiifiliselt huvitab näiteks see, et kuidas mahuvad politseinikud sinna elektrisõidukisse sisse, sest politseinikel on teadupärast päris ulatuslik varustuskomplekt vöö peal."

Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna nõunik Raiko Reimann usub, et esimesi järeldusi selle kohta, kas elektriline patrullauto Eestisse sobib, võiks teha aasta pärast sõiduki käikulaskmist.

"Et oleks kõik aastaajad seal läbi käidud ehk võimalikult külmad talved ja kuumad suved, sest see kõik mõjutab elektriautode akude toimimist," selgitas Reimann ERRile.