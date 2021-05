Andres Merits Foto: Anni Õnneleid

Täna toimus taas teadusnõukogu koosolek, kus arutati koroonaviiruse hetkeolukorda. Teadusnõukogu liige professor Andres Merits märkis, et nakatumiskordaja R on tõusnud, kuid on tõenäoliselt veel seni alla 1.