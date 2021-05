Ungari välisminister Delfile: see, et me Vene diplomaate välja ei saada, ei anna õigust kahelda meie solidaarsuses Tšehhiga

Ungari välisministri päevakavas oli ka külastus NATO küberkaitsekoostöö keskusse ja teenetemärgi üleandmine Ungari aukonsulile István Bánile. Kohtumise järel tõstsid ministrid esile IT-alast koostööd ja Ungari osalemist Balti õhuturbemissioonis. Liimetsa sõnul pakub majanduskoostöö võimalusi eriti nn Kolme mere algatus ja selle raames algatatud investeerimisfond. Juttu tuli ka Ungari peatsest eesistumisperioodist EL-is, kus Szijjártó sõnul on riigi üks põhieesmärke alaealiste kaitsmine küberkuritegevuse ja ekstremismi leviku eest.

Delfi küsis Szijjártólt, miks on Ungari pärast Tšehhi ja Venemaa vahel lahvatanud spioonitüli ja erinevalt teistest Visegradi ja Balti riikidest hoidunud Vene luurajate-diplomaatide väljasaatmisest. Kas põhjuseks on, et Tšehhi väiteid Vene luurajate tegevuse kohta ei usuta?