Saku abivallavanem: lasteaias on meeleolu rahulik. Lapsi, vanemaid ja õpetajaid abistab nõustaja

Saku abivallavanem Tanel Ots ütles Delfile, et olukord on lasteaias rahulik ja lapsed mängivad edasi samas liivakastis, kus õnnetus juhtus. Saku vallavanem Marti Rehemaa ütles päev pärast õnnetust, et liivakast on ohutu. Sama ütles ka Ots, mistap ei ole põhjust arvata, et tegemist oleks olnud kuidagi reostunud liivaga.

Samal õhtul, kui õnnetus aset leidis, said rühma eest vastutanud kaks õpetajat ohvriabi, järgmisel päeva pakuti kriisinõustamist kogu tööl olnud personalile. Ots rääkis, et lasteaiale on selle nädala lõpuni palgatud nõustaja, kellega saavad kõik lasteaia töötajad ja vanemad koos lastega veebi kaudu ühendust võtta.

Otsa sõnul on lapsevanemad asjasse suhtunud mõistlikult. Vald on püüdnud tema sõnul vastata ka kõigile nende küsimustele.

Täpsemat infot lapse seisundi ega juhtunu asjaolude kohta ei osanud Ots öelda ega saanud ka politsei anda.

Alustatud on kriminaalmenetlust

Teadvuseta last märgates hakkas õpetaja teda elustama. Vähem kui kümne minutiga sündmuskohale jõudnud politsei ja kiirabi võtsid elustamise üle ning laps viidi lastehaiglasse.

“Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist ettevaatamatusest. Kõik raske õnnetuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel. Uurimine peab andma vastuse muuhulgas sellele, miks laps liiva all oli ja kui kaua. Praegu loodame kõik, et meedikute pingutused kannavad vilja ja lapse seisund stabiliseerub,” sõnas kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Lea Pähkel.

Abivallavanem Tanel Ots kinnitas eelmisel nädalal Delfile, et lasteaias liiva all teadvuse kaotanud nelja-aastane laps ei vajunud kuhugi auku ega toimunud seal mingit varingut, sest liivakast pole kuigi sügav. “Ei olnud mingit kuhja alla mattumist,” kinnitas ta.