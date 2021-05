KUULA SAADET | Magistriõppesse võib minna isegi siis, kui tundub, et sul pole selletagi aega mitte millekski

Tallinna Tehnikaülikooli podcast’is räägib Kaarel Tehnikaülikooli majandusteaduskonna juhtimise ja turunduse magistriõppe vilistlasena, kui oluline on eesmärgi saavutamisel tahe ja visadus. Spordi tegemine ja arenguhüpete poole püüdlemine, räägitakse, tuleb siin kindlasti kasuks, kui Kaarlil olid lood pisut teisti. „Kui sportlase karjääri lõpetasin, sain justkui nagu vabamalt õppida ja tulemused olid palju paremad,“ meenutab ta saates, tuues välja huvitava seiga, et suusahüppajana kaalu nimel pidevas näljas olemine jättis tema puhul nälga ka aju – mõte ei lennanud nii hoogsalt, kui oleks tahtnud.

Kuidas sai Kaarel jagu ajanappusest ja kas üldse? „See oli üks kõige keerulisemaid asju tegelikult kogu selle kooliskäimise juures. Number üks oli töö, mis kestis kaheksast viieni, siis reeglina kool hakkas kolmveerand kuus ja lõppes kell üheksa. Oli ka lühemaid päevi, aga mingil hetkel oli see niisugune kindel rütm,“ meenutab Kaarel varasemaid aegu. Nüüd on need möödas ja kunagisest sponsorist Ramirendist on saanud Kaarlile tööandja, kelle juures tehtud mitmeid arenguhüppeid ja maandutud kindla telemargiga turundusjuhi kohale.