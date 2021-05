Tallinn ei poolda Estonia teatrile uue ooperimaja külge pookimist

Fjuk koostas memo, mis on ühtlasi Tallinna strateegiakeskuse ametlik seisukoht, milles on välja toodud üheksa põhjust, miks praegusel kujul planeeritav Estonia juurdeehitus ei tohiks teoks saada.

“Tallinnas on meri,” toonitas Fjuk ja lisas, et pole paremat kohta ooperiteatrile kui merekallas. “Ooper on maast lahti rebimine!” Ta võrdles head ooperielamust Pegasusega mööda pilvepiiri galoppimisega.

Linnahalli ümberehitust ooperiteatriks ei pea rahvusooper ise sobilikuks, sest pärast kaalumisi on jõutud järeldusele, et Linnahallis ei ole võimalik saavutada rahvusooperile vajalikku akustilist ja tehnoloogilist lahendust.

Siiski ütles Fjuk, et kui ehitamisega kunagi alustatakse, peab mõnest asjast praeguses plaanis loobuma, näiteks juba loodud kohvikust. Tema arvates ei ole mõeldav, et niivõrd suure teatri sissekäik oleks suunatud kohviku poole ja nende vahe umbes 20 meetrit. Memos on kirjas nii: “Teatavasti oleks juurdeehitust võimalik rajada üksnes pakutud logistilise skeemi alusel. Nii avaneks teatrisse pääs kohviku poole (mis ei ole esindushoonele paslik, mistõttu see eeldaks äsja rajatud kohviku lammutamist), sõidukitega juurdepääs aga oleks võimalik üksnes Pärnu mnt poolt.”