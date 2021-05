Tanel Toom ja filmirežissöörid võttepaviljoni rahata jätmisest: see ei ole normaalne!

Režissööride hinnangul ei ole normaalne see, et Eesti on pidanud alates nõukogude kinosüsteemi kokkukukkumise ajast filmipaviljonita hakkama saama. "Kui Eesti riik poleks 25 aasta jooksul rajanud ühtegi muuseumi, kontserdisaali või poleks renoveerinud ühtegi teatrit, imestaksid kõik," ütles gildi juhatus avalduses.