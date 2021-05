Euroopa Komisjon tegi oma ettepanekud reisipiirangute leevendamiseks vaktsineeritutele ja väikese nakatumisnäitajaga riikidest tulijatele

Komisjon soovitas võtta vastu turiste suhteliselt madala nakatumisnäitajaga riikidest ning neid inimesi, kes on täielikult vaktsineeritud, selgub täna tehtud avaldusest. Need ettepanekud vajavad liikmesriikide nõusolekut ja komisjoni ametnik ütles Bloombergile, et loodab, et need kiidetakse heaks selle kuu lõpuks.

Uued parameetrid asendaksid praeguse täieliku keelu mittehädavajalikule reisimisele Euroopa Liitu, mille puhul on erandiks vaid käputäis riike. See keeld on kehtinud enam kui aasta.

Euroopa Liit teeb tööd vaktsineerimispassisüsteemi kasutuselevõtu suunas, mis kergendaks reisimist nende jaoks, kes on vaktsineeritud või suudavad tõestada, et on koroonaviiruse hiljuti läbi põdenud ja loetakse seega immuunseks.

Liikmesriikidel oleks kohustus aktsepteerida kõiki Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiine – Pfizeri/BioNTechi, AstraZeneca ja Moderna omi – ning tunnustataks ka muu maailma riikide vaktsineerimistõendeid.

Euroopa Komisjon teatas, et aktsepteeritavate vaktsiinide nimekirja võidakse kanda ka need, mis on saanud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eriolukorras kasutamise loa.

Samal ajal lubaksid uued reeglid keelata liikmesriikidel täielikult sissesõidu riikidest, kus tekivad koroonaviiruse uued murettekitavad tüved, mis oleks niinimetatud hädapidur.

Komisjon koostab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide tunnustatud vaktsineerimistõendite nimekirja. Läbirääkimised Washingtoniga annavad loodetavasti tulemuseks ühtse tõendi, mis vastab Euroopa Liidu julgeoleku- ja täpsusstandarditele.