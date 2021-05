Kas Havanna sündroom algas Moskvast? USA eksluuraja sõnul langes ta juba 90ndatel salapärase kiirituse ohvriks

USA luureagentuuri NSA vastuluureosakonnas töötanud Beck oli sunnitud varakult pensionile minema, kuna tal diagnoositi varajane ja haruldane Parkinsoni haiguse vorm. Lisaks on tal saada NSA ja CIA kogutud tõendid, mille järgi võis ta langeda mikrolainerelvaga sooritatud sihiliku rünnaku ohvriks. Aastaid kestnud üksildase võitluse järel tunneb ta nüüd, et tõde on jalule seatud. Detsembris avaldas USA riiklik teaduste akadeemia (NAS) raporti niinimetatud Havanna sündroomi ohvriks langenud ametnike kohta. Paberis leitakse, et Kuubal, Hiinas ja mujal haigestunud kümned CIA ja välisministeeriumi töötajad kannatavad kõige tõenäolisemalt “juhitud raadiosagedusliku energia” mõjude all. Teadete tõsidust on aastaid pisendatud ja ohvrid pole asjakohast arstiabi saanud. Nüüd on ka Washingtonis hakatud juhtumite üle muret tundma. Becki juhtumi teeb aga eriliseks asjaolu, et see sai alguse juba 1990ndate keskpaigas.