Leedu ja Poola peaministrid: suhted ei muutu, kuni Kremlis on praegune režiim, suhete külmenemise algataja on Venemaa

„Meil ei ole illustioone, et võime oodata mingit imet ja mingeid muutusi, kuni Kremlis on see režiim, mis on, mille eesmärgid ei ole mitte ainult pingete tugevdamine meie kahe riigi vahel ja EL-is, seada kahtluse alla EL-i väärtused, säilitades samal ajal EL-is oma väärtused, saata ravile oma ämmi ja õppima oma lapsi, see tähendab kasutades ära kõiki neid saavutusi (...) See on küüniline ja manipuleeriv,” ütles Šimonytė eilsel pressikonverentsil, vahendab Leedu Delfi.

„Seetõttu on meie ülesanne, eriti võttes arvesse meie geograafilist asendit, nii ennast kui ka üksteist tugevdada ning anda demokraatliku maailma vastus kõigile ebademokraatlikele jõupingutustele,” lisas Šimonytė.

Šimonytė sõnul ei ole see esimene kord, kui pinged regioonis Venemaa tegevuse tõttu suurenevad.

„Nii on juba juhtunud, et see ei ole esimene kord, kui toimub pingete suurenemine: oli Gruusia, oli Krimm, olid teised episoodid, kui mõnel oli illusioone. Meil on neid alati väga vähe olnud. Oma ajaloolise kogemuse tõttu. Ja nendel samadel põhjustel ei ole ka meie kahe rahva vabariik ja tema põhiseadus suutnud läbi elada sellist õitsengut, milleks olid väärilised,” lisas Šimonytė.

Morawiecki sõnul on head vastused Venemaa agressiivsele tegutsemisele NATO ja teised euroatlandi organisatsioonid.

„Meie tugev hääl, mis on kuulda Euroopas, teistes NATO riikide pealinnades, kõlab valjult. Me oleme kindlad, et tuleb tugevdada mitte ainult retoorikat, vaid ka võtta ette konkreetseid tegevusi julgeoleku suurendamiseks NATO ja EL-i idatiival. Mitte meie ei ole suhete külmenemise algatajad. Aga me ei saa lubada, et rikutakse inimõigusi, toimuksid agressioonid, hübriidrünnakud, kõlaksid ähvardused,” ütles Morawiecki.

Morawiecki sõnul langevad Poola ja Leedu vaated paljus kokku, kui jutt käib hinnangust ohule idast.

Mõlemad peaministrid rõhutasid julgeoleku- ja kaitsekoostöö tähtsust.