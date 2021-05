VIDEO | Lubadeta juht põhjustas raju tagaajamise, politsei rammis sõiduki teelt välja

"Kuna see sõiduk rikkus igati kõiki liikluseeskirju, mida andis rikkuda, siis et tagaajamist mitte pikale ajada, võtsid politseiametnikud vastu otsuse rammida sõiduk teelt välja," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Kaido Saarniit uudistesaatele Reporter.

Mehel puudus juhtimisõigus ning ta on ka varasemalt lubadeta juhtimise eest kriminaalkorras karistatud. Lisaks leiti Mercedesest narkootikumide taoliseid aineid, ainete täpse olemuse ja juhi võimaliku joobe selgitab ekspertiis.

"Antud tagaajamisel said õnneks vigastada vaid autod. Loo õpetlikkus võiks olla see, et reeglina saab politsei kõik juhid kätte, kes üritavad eest ära sõita," vahendab Reporter Põhja prefektuuri operatiivjuhi sõnu.