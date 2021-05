VIDEO ja BLOGI | Tanel Kiik: kui üle 50-aastaste huvi vaktsiinide vastu raugeb, lubame nooremad varem kaitsesüstima

Minister Tanel Kiik rõhutas, et kui võimalus vaktsineerida tekib, tuleks see kohe vastu võtta. Kuigi nakatumisnäitajad on langemas, ei ole nad kukkunud soovitud kiirusega. "Iseenesest on nakatumisnäitaja selle aasta madalaim, aga tahaks, et see läheks veel alla. Üle Eesti saab täheldada, et mõnes kohas on nakatumisnäitajad alla 200, Võrumaal alla 100 kahe nädala kohta," kõneles Kiik.