Austraalia kehtestatud vanglaähvardusel Indiast naasmise keeldu nimetati rassistlikuks

Alates tänasest seisab iga Indiast naasev austraallane silmitsi trahvi ja kuni viieaastase vanglakaristusega, vahendab BBC News.

Canberra keelas kõik lennud viiruskoldest Austraaliasse kuni 15. maini.

Austraalia peaminister Scott Morrison tõrjus süüdistused rassismis kõrvale.

„Samu süüdistusi esitati valitsusele üle aasta tagasi, kui me sulgesime piirid Mandri-Hiinale,” ütles Morrison Sydney raadiojaamale 2GB. „Pandeemias ei ole poliitikat ega ideoloogiat... Sellel pole poliitikaga mingit pistmist, see on viirus.”

Tegemist on esimese korraga, kui kodumaale naasmine on austraallaste jaoks kuriteoks muudetud, teatas kohalik meedia.

Indias on hinnanguliselt 9000 austraallast, kellest 600 on klassifitseeritud haavatavaks.

Valitsus teatas, et need meetmed, mis tehti teatavaks laupäeval, põhinevad meditsiinilisel nõuandel, mille eesmärk on ühiskonna kaitsmine.

Võimud teatasid, et nakatumiste arvu kasv Indiast saabujatel viimase kahe nädala jooksul on pannud muretsema.

Austraalia välisminister Marise Payne ütles, et Indiast saabumised moodustavad 57% positiivsetest juhtudest karantiinis. Veel märtsis oli neid 10%. Payne’i sõnul on see asetanud tervishoiu- ja meditsiiniteenustele väga olulise surve.

Kriitilikute, sealhulgas meditsiini- ja õigusekspertide sõnul oli valitsuse samm Indiast naasmine kriminaliseerida äärmuslik ja terviseriskide suhtes ebaproportsionaalne.

Roheliste senaator Mehreen Faruqi kirjutas Twitteris, et see on täiesti kohutav ja rassistlik.

Tuntud konservatiivne meediakommentaator Andrew Bolt ütles, et selline poliitika on nii pahatahtlik ja ebaratsionaalne, et ka tema peab süüdistama rassismi.

„Ma ei suuda uskuda, et me kehtestaksime sellise reisikeelu valgetele austraallastele, kes põgenevad ütleme Inglismaalt,” ütles Bolt.