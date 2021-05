GRAAFIKUD | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 179 positiivset koroonatesti, suri neli inimest

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 290 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 122 943 (9,5% testide koguarvust).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 339 651 inimesele, kellest 214 332 on pooleli oleva vaktsineerimisega ning 125 319 on lõpetatud vaktsineerimisega. Ööpäeva jooksul manustati 2443 doosi, kokku on manustatud 464 935 vaktsiinidoosi.