FOTOD | Tallinna kohal lennanud kopterid kuuluvad USA maaväele. Osaletakse suurõppusel

Kaitseväe kõneisik, leitnant Taavi Laasik sõnas Delfile, et kopterid osalevad Eestis toimuval õppusel Swift Response.

"Koptereid võib põhiliselt märgata Ämari lennubaasi, keskpolügooni ning Tapa ümbruses, aga sihtkohta jõudmiseks lennatakse üle ka muudest piirkondadest," märkis ta. "Kopterite alalisteks paiknemiskohtadeks on Leedu ja Poola. Peamiseks ülesandeks Eestis on teha koostööd Eesti kaitseväelastega. Piloodid teevad omalt poolt kõik, et inimeste igapäevaelu võimalikult vähe segada."