GRAAFIK | Eesti tegi pressivabaduse edetabeli esisajas ühe suurima tagasilanguse

Tabelit koostatakse miinuspunktide alusel, mida jagatakse sõltuvalt sellest, mida näevad tabeli koostajad ohuna pressivabadusele. Eesti kohta koostatava hinnangu sisendiks on valim Eesti ajakirjanduses tegutsevaid inimesi, kes on täitnud Piirideta Reporterite küsimustiku.

Eesti miinuspunktide skoor suurenes aastaga 2,64 võrra. Esimese saja riigi seas oleme sellega enim halvenenud olukorraga riik peale 11. kohal asuva Saksamaa, kes on kaotanud 3,08 punkti. Eesti langes sellega ühe koha võrra, kuigi 14. kohal asuva Kanadaga on meil samasugune skoor. Pärast 2013. aastat, mil Piirideta Reporterid hakkasid edetabelit uue metoodika alusel koostama, on Eesti koht kõikunud 10. ja 14. vahel.