Kersti Kaljulaid lendab Poola, kohtudes seal ka Ukraina presidendiga

Tänavu möödub Poola põhiseaduse vastuvõtmisest 230 aastat. Ametliku tseremoonia käigus kirjutavad kõik riigipead alla ühisdeklaratsioonile ja arutlevad debatil selle üle, milline on seaduste ja inimeste heaolu vahekord.

"Eestil ja Poolal on sarnane julgeolekutaju ning tegutseme koos julgeoleku ja heaolu kindlustamiseks nii kahepoolselt kui ka NATOs ja ELis. Samuti on Poolal oluline roll regiooni energeetika- ja transpordiühendustes," lisas Roger.

Pandeemia mõjusid arvestades on mõlema riigi jaoks järgmistel aastatel olulisel kohal majanduse taastumine, rohe- ja digipööre. Vabariigi presidendi kantselei teatel on need teemad Kersti Kaljulaidi kõneluste keskmes nii Poola kolleegi Andrzej Duda kui ka teiste riigiesindajatega.