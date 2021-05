Tallinn töötab välja tulevase suurhaiglani viivat trammiliini

Kõlvarti sõnul on järgmiste trammisuundade kavandamiseks vajalik koostada analüüs ühistranspordisõidunõudlustest. Samas on linnal praegu käsil Lasnamäe nõlvale viiv trammiliin.

Kui Vanasadama tramm saab Euroopast 26 miljonit eurot, siis valitsus on Kõlvarti sõnul ette näinud, et lisaks on võimalik trammiliinide jaoks Euroopa Liidu vahenditest kaasata 40 miljonit eurot, millele lisanduks Tallinna omaosalus, mis on ligikaudu 17 miljonit eurot.