Indrek Saar: kokkuhoid ei saa olla lastest tähtsam, palgalubadused on täitmiseks

„Me tahame, et ühiskonnas valitseks usaldus. Usaldus tekib siis, kui riigi käitumine on ettenähtav ja riigi sõna maksab. Tänased riigitüüri juures olijad on aastaid rääkinud, et haridus on prioriteet ja õpetajad peavad saama korralikku palka,“ märkis Saar. Tema sõnul kirjutas tänane haridusminister Liina Kersna vaid pool aastat tagasi Õpetajate Lehes sellest, kuidas õpetajate palgatõus ja selleks raha leidmine on prioriteetide küsimus ning rõhutas eesmärki, et õpetajate keskmine palk peab jõudma 120 protsendini riigi keskmisest.

„Aeg on edasi kerinud ja õpetajate narrimine keskmise palga kasvust poole väiksema palgatõusuga on paraku tõsiasi. Kindlasti ei ole see sõnum, mis suurendaks õpetajate motivatsiooni ja ütleks neile aitäh selle hullumeelselt raske aja eest, mille on toonud kaugõpe. Ja kuidas peavad ennast tundma meditsiinitöötajad, politseinikud, päästjad, hooldajad, sotsiaaltöötajad, kõik need inimesed, keda on kuude kaupa palutud, et nad ei väsiks ära, ei lööks käega selles meeletus pinges ja ülekoormuses, mis neile on kriisi tõttu langenud. Neile öeldi äsja, et kui palk üldse tõuseb, siis kosmeetiliselt ja seegi tuleb nende tööks hädavajalike vahendite arvelt. Kõik ei kuulnud sedagi,“ rääkis Saar.

Sotsiaaldemokraatide esimees peatus oma kõnes ka sellel, et Reformierakond ja Keskerakond on otsustanud kärpida poole väiksemaks laste huvihariduse toetusraha. „Kui riik on lubanud ja selles ka omavalitsustega käed löönud, et kõigile lastele tagatakse ligipääs huviharidusele, siis meie kindel nõue on, et see lubadus ka peaks. Kõige nõrgemate, laste ja nende tuleviku arvelt ei tohi kriisi lahendada. Kaja Kallas ja Liina Kersna - kokkuhoid ei saa lastest tähtsam olla,“ kinnitas Saar. „Samuti on täiesti lubamatu on kärpida maapiirkondade arvelt – seda süsteemi on nimetatud läbi aegade enim regionaalset ebavõrdsust vähendanud poliitikameetmeks,“ lisas ta.