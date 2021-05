Koolielu naasmist ootavad õpetajad on väsinud, ent karastunud

Delfi vestles kolme koolijuhiga, kes kinnitavad kui ühest suust: õpetajad on mitte ainult vastu pidanud, vaid pedagoogidena tõelise arenguspurdi sooritanud. Sõmeru Põhikooli direktor Virge Ong vahendab ühe kolleegi sõnu: "Ega enam vahet pole, kas kontakttunnid või videotunnid, saan juba kõigega hakkama." Ta tõdeb heameelega, et keegi pole kriisis: "Õpetajad oskavad ennast hoida ning ei koorma lapsi."

"See, kuidas õpetajad hakkama on saanud, on imetlusväärne," ütles Jüri Gümnaasiumi direktor Liina Altroff. Ta kiidab ka enda kooli haridustehnoloogi ja IT-üksust. Ta lisas, et kuna õpetajate seas on palju vaktsineerituid ning ka haiguse läbipõdenuid, tuntakse end turvalisemalt, kui eelmise kontaktõppe ajal. Ka Pärnu Sütevaka Humantiaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets ei hoia kiitust tagasi: "Kunagistest arvutipõlguritest õpetajatest on saanud virtuoosid, kes teevad uskumatuid asju."

See siiski ei tähenda, et pedagoogid eelistavadki distantsõpet, sest selles puuduvad tavalise õppeprotsessi olulised osad. "Tagasiside, mida õpetaja saab tunnis vahetult, sekundi murdosa jooksul – see on puudu," ütles Laanemets. Samuti ei saa vaadata mööda tõigast, et ka pärast vilumuse tekkimist võtab distantsilt tehtav töö ikkagi palju rohkem aega. See kehtib nii tundide ettevalmistamise kui ka tagasiside andmise kohta.

Pigem tasub muretseda õpilaste pärast

Kõigi kolme direktori sõnadest jääb kõlama suurem mure noorte arengu pärast. Liina Altroff juhib tähelepanu sellele, et distantsõppe mõju ei tohiks vaadata eraldi iga õpilase laiemast eluolust: "Vaimse tervise muredes pole aga süüdi otseselt distantsõpe, vaid hoopis midagi sügavamat." Tema sõnul võib selleks olla harjumatu üksiolek, keerulised lähisuhted või kaaslase toe puudumine.