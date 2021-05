Delfi vestles kolme koolijuhiga, kes kinnitavad kui ühest suust: õpetajad on mitte ainult vastu pidanud, vaid pedagoogidena tõelise arenguspurdi sooritanud.

Sõmeru Põhikooli direktor Virge Ong vahendab ühe õpetaja sõnu: "Ega enam vahet pole, kas kontakttunnid või videotunnid, saan juba kõigega hakkama." Ta tõdeb heameelega, et keegi pole kriisis: "Õpetajad oskavad ennast hoida ning ei koorma lapsi."

"See, kuidas õpetajad hakkama on saanud, on imetlusväärne," ütles Jüri Gümnaasiumi direktor Liina Altroff.