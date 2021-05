Mõõt täis: G7 riigid võivad luua kiirreageerimise mehhanismi Venemaa propaganda vastu

G7 välisministrite kohtumise eel Reutersile intervjuu andnud Raab ütles, et Ühendkuningriik "paneb kokku kiiret ümberlükkamise mehhanismi", et võidelda Venemaa levitatava väärinformatsiooni vastu.

"Meie jaoks on kõige olulisem see, et laiendame avatud ühiskonna, inimõiguste ja demokraatia eest seisvate ning avatud majanduse eest väljas olevate sarnase mõtteviisiga riikide rahvusvahelist koostööd," lisas ta.

Venemaa eitab sekkumist ja väidab, et Läänt haarab venevastane hüsteeria. Hiina sõnul on lääs aga kiuslik ja selle juhtidel on imperialistlik meelelaad, mis paneb neid tundma, et nad võivad tegutseda globaalsete politseinikena.