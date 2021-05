India teadlased: avastasime mutatsioonid, mis võivad immuunvastusest kõrvale hiilida

Valitsust nõustav kogu siiski rõhutas, et kuigi nad mutatsioone märgivad, ei ole praegu mingit põhjust arvata, et need laienevad või võiksid olla ohtlikud, vahendab Reuters.

Teadlased uurivad, mis viis nakatumisnäitaja järsu tõusuni Indias, ja ennekõike seda, kas selle põhjuseks on riigis esmakordselt tuvastatud tüvi nimega B.1.617.

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ei ole veel kuulutanud India tüve - erinevalt Suurbritannia, Brasiilia ja Lõuna-Aafrika omast - "murettekitavaks", kuigi teatas 27. aprillil, et varajased modellerimised viitavad, et selle leviku kiirus on suurem kui teistel Indias ringlevatel tüvedel.

Teadusnõustajate foorum (ametlikult India SARS-CoV-2 geneetika konsortsium või INSACOG) on nüüd aga leidnud koroonaviiruses uusi mutatsioone, mida selle meelest tuleks tähelepanelikult jälgida.

"Täna näeme, et mõnedes proovides on esindatud mõni mutatsioon, mis võib immuunvastustest kõrvale hoida," ütles foorumi juht, India tippviroloog Shahid Jameel. Ta ei täpsustanud siiski, kas mutatsioone on nähtud India tüves või mõnes muus variandis.

"Kui neid viirusi ei kultiveerita ja seejärel laboris ei testita, ei saa midagi kindlat öelda. Hetkel pole põhjust arvata, et need laienevad või võiksid olla ohtlikud, kuid me märkisime selle ära ja hoiame arengutel silma peal," lisas Jameel.

INSACOG ühendab 10 riiklikku uurimislaborit.

India teatas laupäeval esmakordselt enam kui 400 000 uue juhtumi lisandumisest ööpäeva jooksul. Viiruse kontrollimatu levik on viinud tervishoiusüsteemi kollapsini mitmel pool riigis, sh pealinnas New Delhis. Haiglatel on puudu nii hapnikust kui voodikohtadest.