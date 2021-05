TAUST | Keeleameti juhi Venemaa-keelule eelnes pikaaegne pahameel venekeelses kogukonnas

Tomusk ei soovinud Delfile kommenteerida, mille tõttu just tema sanktsioonidega pihta sai. Ta soovitas selle küsimusega välisministeeriumi poole pöörduda.

Venemaa Eesti-suunalises tegevuses on olnud juba aastakümneid kesksel kohal siin elav vene emakeelega elanikkond. Viimaste esindajad on tihti varem keeleinspektsiooni ameti nime kandnud asutuse hambusse jäänud. Ettekirjutusi on tehtud paljudele alates lasteaiakasvatajatest kuni politseinikeni.