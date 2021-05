Vöö koomale: politseinikele lubatakse palgatõusu ühes kaheksa aasta suurima kärpega

Kuigi siseturvalisuse valdkonna töötajad - need on näiteks politseiameti, päästeameti, häirekeskuse ning maksu- ja tolliameti töötajad - peaksid saama palgatõusu, siis PPA peab vööd samal ajal ka 6,1 miljoni euro jagu koomale tõmbama. Elmar Vaher märkis üleeilses pöördumises töötajatele, et minister [siseminister Kristian Jaani - toim] andis kõikidele valitsemisala asutustele ülesande leida kohti kokkuhoiuks.

“Tegevuskulude kokkuhoid tähendab, et see tuleb saavutada, kas personali- või majanduskuludest,” kirjutas Vaher töötajatele. “PPA eelarvest moodustavad majanduskulud 45,5 miljonit eurot ja personalieelarve 133 miljonit eurot ning viimase kaheksa aasta jooksul pole eelarvet sellises ulatuses vähendatud,” lisas Vaher veel pöördumises.